美國ISM製造業數據疲軟，再度引發市場對經濟「硬著陸」擔憂，美股四大指數9月首個交易日「出師不利」全面收黑，其中費半指數重挫8％、創2020年3月以來最大跌幅，指標股輝達（NVIDIA）更重挫逾9％，市值蒸發2789億美元。

受美股拖累，台股今日開盤即受拖累，早盤一度暴跌1170.04點或5.3％，隨後跌勢收斂至約800點，惟尾盤跌幅再度擴大，終場暴跌999.46點、收於21092.75點，跌幅達4.52％，成交量擴大至4851.05億元。

中信投信表示，8月5日全球股市崩盤後，隨著市場恐慌情緒消散，且美國後續公布經濟數據相對不錯強化投資人信心，一個月內即回補跌幅，道瓊指數更創新高，反而是科技股為主的納指、費半等，仍位於季線下整理，主要為對其估值調整的市場反應。

中信投信指出，對於經濟數據出現一點風吹草動，市場都會非常敏感。觀察台股今日表現，同樣以AI、半導體相關的類股受創較深，其餘類股表現相對有撐，且投資人歷經8月初洗禮，也較能面對這波恐慌賣壓。

此外，觀察美國經濟相關數據，包含就業情況與民眾消費信心等表現均相對強韌，不排除市場對於製造業指數的疲軟過度解讀，加上年底尚有美國總統大選等不確定因素存在，投資機構也可能趁勢獲利了結。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示，輝達（NVIDIA）上月公布財報後股價表現疲弱，主因市場對其有更高期待，並非營運出現疑慮，且庫存循環指數表現持續樂觀，製造業經理人指數中的未完成訂單成長。隨著新一代伺服器晶片問世，市場展望仍可期待。

而大企業對AI的基礎建設仍如火如荼進行，目前CoWoS先進封裝及系統整合晶片（SoIC）預估產能強勁成長，仍處於供不應求狀態，顯示相關業者營運仍有向上空間，台灣半導體設備、散熱、IP設計及伺服器等相關公司業績展望無虞。

展望後市，中國信託投信表示，AI需求確實存在，目前已發展出多樣實質運用，尚看不出有泡沫化跡象，半導體發展前景仍可期，可考慮股債均衡配置，逢低買進半導體相關ETF，並布局波動較小且有降息題材利多的長天期美債或投資等級債ETF，掌握長線投資契機。