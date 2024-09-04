南投縣埔里鎮實施路邊停車收費2個月，每日上午8時至晚間8時收費，每小時20元，經統計停車格平均使用率僅1成，為了提升使用率，埔里鎮公所決定即日起至明年8月底，單日收費上限半價優惠，從240元降為120元，為了避免民眾省停車費而違規停車，警方將加強取締。

埔里鎮公所基於使用者付費原則，避免路邊停車格長期遭占用，成私人停車位，將市區23條主要道路畫設947個汽車停車格，7月1日起實施路邊停車收費，每日上午8時至晚間8時收費，每小時20元，單日12小時為240元，前3個月採停車前30分鐘免費優惠，10月1日起恢復停車前10分鐘免費，不過路邊停車收費制上路雙滿月，停車格平均使用率僅1成。

埔里鎮即日起至明年8月底，單日收費上限從240元降為120元，並請警方加強取締違規停車。（楊靜茹攝）

承包廠商指出，路邊停車收費制實施2個月了，路邊停車格收費平均使用率僅1成，他們希望能提升停車格的使用率，與埔里鎮公所開會後，研議即日起至明年8月底，單日當格的停車收費上限由單日240元降為120元，希望能提升使用率，是否有效仍待觀察。

埔里鎮公所說，路邊停車收費制上路後，原本停滿車輛的路邊停車格，如今空蕩蕩，改違規停放附近巷弄，還有汽車占用機車格、或停在2個汽車格間避開感應磁扣，各種違停亂象，已請警方加強開單取締，加上單日收費上限半價優惠，希望鎮民養成良好停車習慣，未來中正路、中山路等停車熱區增設路邊停車格，符合更多用路人臨停需求。