日前在泰雅耆老的祝福中，於泰雅生活館前舉辦「守月文化微電影」開鏡儀式，導演黃娟綺及拍攝小組、所有演員及貴賓等人，一起見證這部即將誕生的跨越時空影片。（大同鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

宜蘭縣大同鄉「守月文化微電影」日前在泰雅生活館前舉辦開鏡儀式，4位主演都是鄉民，包括四季部落93歲柯陳連琴耆老，及南山部落曾以「哈勇家」入圍金馬獎新演員的張祖鈞，且微電影以全族與呈現，片長約12分鐘。鄉長何勝立表示，希望用影像來敍述守月文化的古老面貌，守護泰雅族最珍貴的文化資產。

「守月季」是古老泰雅族部落非常神聖的文化，「守月」就是守住月亮的意思，在秋天收成後的一個月內，規範部落族人內心保持像月光一樣的乾淨明亮，遵守泰雅族的Gaga，從事狩獵、織布、釀酒、醃肉、搗小米，以迎接新的一年來臨，那30天是部落傳承文化最重要的時間，但隨時代變遷已被現在社會制度所取代。

日前在泰雅耆老的祝福中，於泰雅生活館前舉辦「守月文化微電影」開鏡儀式，導演黃娟綺及拍攝小組、所有演員及貴賓等人，一起見證這部即將誕生的跨越時空影片。（大同鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

日前在泰雅耆老的祝福中，於泰雅生活館前舉辦「守月文化微電影」開鏡儀式，導演黃娟綺及拍攝小組、所有演員及貴賓等人，一起見證這部即將誕生的跨越時空影片。（大同鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為了讓泰雅族人重新認識「守月季」文化，何勝立上任後即邀集圖書館及泰雅生活館同仁，積極進行田野調查、照片蒐集及有系統的整理資料，將消失半世紀以上的守月文化重現在族人面前，因此產生了拼湊、復原、重現及找回記憶裡泰雅守月季的微電影開拍計畫。

日前終於在泰雅耆老的祝福中，於泰雅生活館前舉辦「守月文化微電影」開鏡儀式，導演黃娟綺及拍攝小組、所有演員及貴賓等人，一起見證這部即將誕生的跨越時空影片。何勝立說，「自己的電影自己拍」，遂動員鄉內老少逾60位的臨演，與業界菁英團隊合作比照電影規格拍攝，重現60年前族人生活面貌。

黃娟綺表示，希望以輕鬆活潑，貼近觀眾的說故事方式，帶領大家了解守月這個美麗的泰雅族古老文化，並且在故事中帶入親情、部落族人之間緊密的情感連結與Gaga精神，同時也讓觀眾透過影片欣賞大同鄉充滿詩意的四季美景。

鄉公所表示，拍攝這部微電影是希望用影像來敍述守月文化的古老面貌，守護泰雅族最珍貴的文化資產，也許短短的影片無法完整含括所有內涵，但其主要精隨盼透過微電影真實呈現，影片完成後，預計在11月底播映呈現，讓各界認識守月文化之美。