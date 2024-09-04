台灣人愛喝茶，有些人會買茶壺自己泡茶喝，如果用完沒有徹底清潔，茶壺上面容易卡茶垢，久了刷也刷不掉。一名網友分享，日前把沾滿茶垢的茶壺泡在過碳酸鈉裡，原本咖啡色的茶壺瞬間變回透明閃亮，完全沒刷就像全新的一樣，讓他忍不住驚呼「超神奇」。
一名網友在Threads發文分享，家中有個茶壺原本是透明的，每次泡完茶都有沖洗並晾乾，但經過長時間的使用，日積月累下仍卡滿咖啡色的茶垢，怎麼刷都除不掉。
原PO日前用過碳酸鈉清潔，在鍋子裡面加入過碳酸鈉和水，直接把茶壺泡在裡面，過一陣子茶垢全掉，茶壺變回透明亮白，就像全新的一樣。
原PO另外分享，在保溫瓶裡面加水及過碳酸鈉，泡完後裡面變得閃閃發亮；原本有整條汙垢的刀子同樣浸泡在過碳酸鈉水裡，清潔效果也超明顯。
貼文引發討論，內行網友也讚過碳酸鈉很好用，「比起小蘇打跟檸檬酸，我更愛過碳酸鈉，所以消耗很快」、「過碳酸鈉洗茶垢超狂，熱水泡著，不用刷就亮晶晶。」
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