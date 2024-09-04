金元福包裝企業公司今（4）日由總裁吳美雲偕同仁捐贈總價1740萬元的3輛高頂復康巴士及3輛救護車給新北市政府，捐贈儀式由新北市長侯友宜代表受贈、市議員江怡臻參與見證，侯友宜對金元福公司的善行義舉表達深深感謝，吳美雲則說，她知道社會很需要，很高興有機會結合市府資源做好事。

吳美雲說，她希望延續自己的丈夫、也是公司創辦人陳志堅生前秉持的「取之於社會、用之於社會」精神，善盡企業社會責任回饋在地，因此去年捐贈宜蘭縣政府救災設備與救護車，這次則捐贈3輛高頂復康巴士及3輛救護車給新北市政府。

吳美雲表示，會選擇捐贈救護車及復康巴士，是因為自己與家人曾接受過協助而起心動念，前幾年疫情期間女兒因身體不適送醫，當時救護人員的細心關照感動了母女倆，自己也曾在親眼目睹身障人士的不便，才會決定有能力後，一定要幫助需要幫助的人、回饋社會。

侯友宜代表市府受贈，他說，謝謝金元福公司協助新北市救護車汰舊換新，提升消防救護效能，此次捐贈的救護車將分別提供給消防局第一救災救護大隊新板分隊、第五救災救護大隊隆恩分隊與鶯歌分隊使用，市府也會妥善運用復康巴士，讓銀髮族及身心障礙朋友交通往來更便利，也能多外出參與活動。

社會局表示，此次受贈的3輛復康巴士分別是新北市第807、808、809輛，其中738輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，實際營運總數為541輛。歡迎有搭乘復康巴士需求者可以電話預約，訂車專線：02-8258-3200或線上預約 。如有捐贈意願，皆可搜尋「新北市好日子愛心大平台」，即可傳遞善心。