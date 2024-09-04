立法院新會期將開議，而大法官人事新會期藍白合第一仗，國民黨主席朱立倫直言，大法官絕對不能成為酬庸的工具，更不可成為顏色的代表，或意識形態的守護者，國民黨立院黨團一定要秉持這樣的原則來把關。朱也也對總賴清德總統喊話，應該要站出來呼籲罷免基隆市長謝國樑到此為止，還給基隆市民一個幸福安定的城市。

朱立倫今在中常會上致詞時指出，國民黨一定會強力監督所有的預算；對於人事案件，將秉持從人民的角度來守護社會公平正義，尤其是大法官何其重要，絕對不能成為酬庸工具，更不可以成為顏色的代表或是意識形態的守護者。

朱立倫表示，如果大法官變成酬庸的工具，是對司法最大的侮辱，大法官如果變成顏色的代表或意識形態的守護者，更是台灣民主的大倒退，希望立法院黨團要堅持原則嚴格把關。

對於國民黨團優先法案，朱立倫表示，重要的民生法案應主動出擊，不論是「財政收支劃分法」、「老人福利法」、「就業服務法」、「消防法」、「學生輔導法」，「吹哨者保護法」、「國家安全戰略法」，或是有關核電延役的「核子反應器設施管制法」等重要法案，不但藍白要合作，也希望執政當局能夠放下意識形態一起推動。

此外，朱立倫也提到，近日多位國民黨籍縣市長、立院黨團都團結到基隆相挺謝國樑，一位認真努力保護基隆市產的好市長，竟然被以民粹主義，甚至為了東岸商場事件而要來罷免，讓人不忍。

朱立倫強調，基隆市府司法與行政裁量已經連4勝，證明謝國樑做對的事，如今還要持續推動罷免嗎？還有理由罷免為基隆市民打拚的好的市長嗎？並喊話賴清德站出來呼籲「罷免到此為止」，回歸基隆市政，還給基隆市民一個幸福安定的城市。