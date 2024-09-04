桃園市大園區五權里五結段是航空城徵收戶安置街廓地，徵收戶抽到該路段要新建家園時，希望建造4樓半的民宅，因該地段地勢較高受航高限制僅能蓋3層樓，對於無法蓋出自己理想的建築，民眾抱怨連連。（地主提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市大園區五權里五結段是航空城徵收戶安置街廓地，徵收戶抽到該路段要新建家園時，希望建造4樓半的民宅，因該地段地勢較高受航高限制僅能蓋3層樓，對於無法蓋出自己理想的建築，民眾抱怨連連。（地主提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市大園區五權里五結段是航空城徵收戶安置街廓地，國民黨市議員徐其萬說，徵收戶抽到該路段要新建家園時，希望建造4樓半的民宅，因該地段地勢較高受航高限制僅能蓋3層樓，對於無法蓋出自己理想的建築，民眾抱怨連連。

徐其萬說，航空城徵收戶的民眾抽籤抽到五結段，希望申請建造4樓半的民宅，但受航高限制僅能蓋3樓，因為五結地區地勢原本就較高，徵收整地後又更高，民眾無法蓋自己想要的家園，抱怨抽到這塊地，卻無法發揮土地價值，航空城徵收戶後續延伸的問題，希望市府相關單位能盡速處理。

徐其萬提到，航高限制是不能變動的，希望地政局可通盤了解徵收戶的需求，民眾在新建家園時，施工的機具也有可能觸及到航高的法規限制，這樣要民眾該如何建造家園？若是土地無法交給民眾，導致民眾無法蓋房，耽誤重建家園的最後搬遷期限，這點又該誰負責？ 另外，民眾鑽探費用市府也應該要補貼，希望市府可以積極一點，幫助徵收的民眾，否則2026年12月底的重建家園的最後搬遷期限，根本無法完成。

地政局回應，因每個建築設計不同，民眾可按照使用需求及相關建築法規來設計，就個案部分如有建築上的問題，市府會再研議及協調解決方式。因航空城範圍內的建築皆受機場的航高限制，有關航空城五權里的安置街廓，因原有地勢較高，導致部分民眾反應建築高度受到影響，目前評估可建高度約為15至16公尺之間，約4層樓左右，應仍可符合安置街廓原先設定興建一般透天建築型態。