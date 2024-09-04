「2024潮台北 TRENDY TAIPEI」將於9月7日至8日在台北流行音樂中心舉辦「JAM JAM ASIA」音樂節。（台北市文化局提供／劉瑋晴台北傳真）

「2024潮台北 TRENDY TAIPEI」將於9月7日至8日在台北流行音樂中心舉辦音樂節，台北市文化局表示，交通管制措施將從9月7日及9月8日中午12時到晚上22時結束，管制路段為市民大道八段向陽路至北流中心旁無名巷，9月7日晚上22時至9月8日中午12時則維持正常通行，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。

潮台北以充電及放電為2大核心概念，串聯演唱會經濟、產業論壇及城市行動三大面向，以台北流行音樂中心為主辦場地。9月7日至8日將邀請金曲獎得主魏如萱和鄭宜農，以及人氣樂團理想混蛋、康士坦的變化球、傻子與白痴、溫蒂漫步等，都將參與此次的「JAM JAM ASIA」音樂節，為觀眾帶來精彩的音樂表演。

文化局表示，配合交通管制措施，行經管制區域的公車將取消部分站位並改道行駛，公車取消站位包含南港高中、流行音樂中心、市民大道八段等，呼籲參加「2024潮台北 TRENDY TAIPEI」的民眾，捷運可搭乘至昆陽站或南港站後步行至活動會場，周邊公車路線也將配合人潮加密班次。