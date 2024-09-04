新學期開學，桃園張善政赴中原國小視察校園營養午餐。（呂筱蟬攝）

為了解新學年度學校營養午餐供應情形，桃園市長張善政4日赴中原國小視察。他說，為增進學童飲食健康，市府除推行校園午餐採用3章1Q國產認證食材外，教育局與衛生局及農業局合作，每年定期組成午餐訪視小組，實地抽查餐飲衛生狀況外，也輔導學校落實午餐行政、廚房管理、營養教育，以確保供餐品質符合食品衛生規範。

張善政在教室裡與學生一起共進午餐，為響應及配合政府的環保政策，中原國小周三蔬食日提供茄汁義大利麵、歐姆蛋、絞肉拌有機荷葉白菜、奶油蘑菇湯及香蕉。他說，特別視察營養午餐看食材及小朋友用午餐的狀況，看到學童吃完了還有人裝第2輪，代表很符合口味，另外特別關心要用在地食材及溯源，學校也要把關廚房設施，看起來都很好，中原國小還提供鄰近國小營養午餐，每天共3900多份，要兼顧口味及衛生安全是一件不容易的事情，營養午餐政策會越來越好。

中原國小校長黃木姻說，113學年度配合教育局補助經費導入智慧廚房，運用遠端遙控及主動通報系統監控作業環境溫溼度及設備，提升廚房衛生及安全性；營養午餐菜單是由專業營養師設計，皆以健康烹調方式製成。

營養師康秀玉表示，為了培養學童良好的飲食習慣，學校每日觀察學生用餐情形，針對學生飲食問題積極推動營養教育，以蔬菜攝取不足容易缺乏纖維質導致便秘為切入點，鼓勵學童多吃青菜，班級導師也在午餐供應時間指導學生均衡飲食，並反映學生在上完營養教育後，午餐的青菜都吃光。