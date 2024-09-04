1名貿易商遭網路假投資真詐財「名人投資」廣告吸引，透過Line加入詐騙集團的股票投資APP，初期不斷有數萬元獲利出金，他更大手筆投資後欲拿回本金，反被坑更多，還向朋友借錢，總共被騙逾5000萬元，傾家蕩產，嘉義縣警方逮捕3名車手，檢方聲押3嫌獲准。

這名商人今年初看到網路的名人投資廣告，好奇點進去，就有人用Line聯絡他，他就加入股票APP投資平台，起初投資20、30萬元試試看，都有獲利並出金，他愈加感興趣，投資金額愈大，改與車手面交現金、金條、美元，最多1次面交500多萬元現金。

且貿易商面交款項後，還要拍下收據、車手的虛假員工識別證拍照，上傳給詐騙集團，證明有繳款，但其實車手是在面交前，到超商列印虛設公司的取款收據、員工識別證。

這名貿易商後來懷疑被詐騙，想拿回本金，但詐騙集團告知他本金及獲利已倍增，反要求他再投入保證金，才能領回本金，最後貿易商將全部家當投入還不夠，更向友人借大筆錢投入，直到友人點醒，他才驚覺上當、報案，但已被騙5000萬元以上。

嘉義縣警方接獲報案，以虛假識別證、調閱車手取款地點的監視器畫面，近日陸續到新北市、苗栗、高雄逮捕陳姓女子、黃姓男子、蔡姓男子共3名車手。3嫌被依加重詐欺取財罪移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉院表示，法官審理後認為被害人受騙金額甚鉅，集團式犯罪，尚有共犯未到案，且3嫌多次取款，有再犯、串證之虞，因而裁定3嫌羈押及禁見通信。