中秋倒數，送禮關鍵詞搜尋量逐漸攀向高峰，超商把握節慶商機推各式創意禮盒，據門市資料顯示，歷年月餅預購最受青睞口味依舊是蛋黃酥、鳳梨酥、傳統豆沙糕點等，使得禮盒外型成了新戰場，IP夢幻風或典雅霸氣路線應有盡有，最低210元就能入手。

OKmart推「奇華經典御品禮盒」，799元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart分析往年數據，傳統酥皮類月餅和綜合類占總銷量超過6成，今年「情滿中秋」預購品項仍以傳統台式蛋黃酥類及廣式月餅禮盒為主，大約占50％，強打獨賣款、來自香港的「奇華經典御品禮盒」，廣式月餅中包入奶皇餡料，並用屏東高雄8號紅豆訴求口感綿密；另有美味又實惠的「寶泉奶油酥餅」、「徐記老大房芋頭流芯酥」禮盒，210元就能帶走；9日前門市及OKLine團購群組可預購，指定禮盒品項第2件享95折起，預計帶動整體業績約3成。

7-11即起至10月1日買指定禮盒2件95折、進口禮盒2件88折。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「東京芭娜娜香蕉蛋糕8入禮盒」，699元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

下半年節令多，7-11於7月起便在門市推禮盒專區，觀察進口與肖像禮盒更受歡迎，當月已帶動相關類別業績成長逾1成，本月針對中秋首推「東京芭娜娜香蕉蛋糕8入禮盒」，以哆啦A夢設計療癒心靈，海綿蛋糕搭上香蕉卡士達奶油，濃郁可口；另有「莎士比亞x吳寶春雙冠王超級蛋黃酥6入禮盒」，吃得到「柴燒桂圓蛋黃酥」、「荔香玫瑰蛋黃酥」；10月1日前買指定禮盒2件95折、進口禮盒2件88折。

全家FamiPort預購及實體店舖依不同需求，提供多樣化禮盒選擇，指定款再享折扣。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家推「OSAMU GOODS禮盒」980元、「唐老鴨90周年小圓餅禮盒」399元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家於FamiPort預購、實體店舖推多款超萌禮盒，實體店首推全通路獨家的「原田治艾許奶油布列塔尼酥餅」，以日本麵粉搭頂級法國艾許奶油製成布列塔尼，滋味可甜可鹹，還有「唐老鴨90周年小圓餅禮盒」，古早味小圓餅皆獨立包裝，經典鐵盒還可作收納用；自有品牌「Let's Café果悅酥香禮盒」，內含有整片金黃鳳梨乾的珍果鳳梨酥等；10月1日前買指定禮盒享任選2件95折。

萊爾富中秋預購專刊推聖保羅烘焙花園中秋限定禮盒，每款522元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富「秋禮月饗」中秋預購專刊主打聖保羅烘焙花園的4款中秋限定禮盒，其中又以外盒吸睛、以「愛麗絲夢遊仙境」設計的「富貴禮盒」和「豐盛禮盒」最夯，目前已熱銷逾百盒，「富貴禮盒」內行榮獲各大國際獎項的招牌Q餅，還有靈魂蛋黃酥及芋頭麻糬各3入，不只擁有經典美味，同時兼顧送禮質感；17日前門市買中秋預購專刊內商品，享Hi點2倍送。