台北地檢署偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，台北地方法院裁定無保請回；北檢昨向北院遞狀，向台灣高等法院提起抗告。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，台北市前副市長彭振聲現在陷入「囚徒困境」，因為沈慶京跟彭應該會搶著當汙點證人，沈又比彭的價值高，推測彭為了不被關，有可能會咬出柯文哲。

吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》表示，汙點證人只要一個，而沈慶京當汙點證人的價值，比彭振聲的價值還高，他研判沈若當汙點證人整個就破案。吳子嘉說，彭振聲現在「是囚徒困境」，有一邊先搶當汙點證人，另一邊就沒機會，且沈慶京會擔心京華城在訴訟過程中被銀行抽銀根，自己身體狀況也不太好，所以只要有人保證銀行不抽銀根，沈慶京就會咬下去。

吳子嘉認為，彭振聲若咬出「柯文哲知情、是柯文哲指使」，就要看這個說法對法官、檢方來說夠不夠用，因為指使代表柯文哲知道違法；但如果是知情，在知情跟指使之間有彈性，這是北檢要用偵訊技巧處理。

吳子嘉說，若變成柯文哲知情，那前兩天做的做的抗辯和證詞，就會變成說謊，在檢方補強證據且北院依程序會換另一個法官之下，柯被收押的可能性也會提高。

吳子嘉認為，柯文哲在媒體前面直接說北檢在編故事，有可能是預判恐被收押，「他跟北檢衝突到底了」；此外柯還提到國家力量，就是要政治對抗。

★未經判決確定，應推定為無罪。