資深媒體人王瑞玲，先前曾是基督教社團「藝起發光」前教友，因公開控訴協會涉嫌逃漏稅，遭提告妨害名譽。昨（3日）王瑞玲PO獲不起訴書，連續兩日控訴宋逸民的不是。而今（4日）「藝起發光」發聲明自清，並表示透過律師向檢察官聲請再議。

王瑞玲昨PO出不起訴處分書，自嘲是史上第一個被自己屬靈牧師呼攏7位數金錢和折磨1800多天，卻拿不到正確收據還被誣告的教友；感嘆自己從頭到尾都是受害者，宋逸民卻把她弄得像加害者，忍不住怒噴：「逸人，真他X的……不配！（你的神和我說的，請離開！）」

王瑞玲獲不起訴。（圖／王瑞玲醫藥美食記者臉書）

王瑞玲控訴宋逸民。（圖／王瑞玲醫藥美食記者臉書）

藝起發光今早在臉書發出聲明書，表示國稅局已證明協會沒有任何的稅務問題，但王瑞玲持續發布具有攻擊性的言論、捏造不實指控，害牧師、師母的名譽嚴重受損，甚至導致社會大眾被誤導，協會決定對王瑞玲進行法律的訴訟，盼能維護教會、家庭及信仰的尊嚴及安全。最後，藝起發光強調：「在提出告訴之前，我們掌握了非常完整的證據，並提供給檢察官，目前也透過律師向檢察官聲請再議，對於藝起發光協會的清白將會捍衛到底。」

宋逸民主理的藝起發光今發聲明。（圖／藝起發光臉書）

宋逸民（左）、陳維齡（右）夫妻曾召開記者會為協會的爭議鞠躬致歉。（圖／中時資料照）

今下午，王瑞玲再PO文酸藝起發光發出的聲明書，「表現出……最後的掙扎」，接著列出宋逸民的11點罪狀，包括：

1.自己主動提告別人，還要說是遭到抹黑、傷害、攻擊，都法院認證了看不懂嗎？

2. 你敢把給檢察官的證據全部攤開來給民眾看嗎？

3. 你敢把奉獻的金流攤開給民眾看嗎？

4. 你敢跟民眾看，你們國度事業拿教友的奉獻，去報什麼稅嗎？

5.我們奉獻一塊就要10萬元的磚塊，收據在哪裡？7位數的奉獻你們只收現金，這些收據在哪裡？

6.受害者不只我一個人。

7.你何時跟我有無數次的善意解釋和溝通？

8.不要一直找憲哥來搓湯圓。

9.你竟敢公然說謊。

10.玩弄大家對你的信任。

11.官司是逸人你引起的，請不要自打嘴巴。

截稿前，藝起發光尚未針對王瑞玲的最新指控做出回應。

★未經判決確定，應推定為無罪。