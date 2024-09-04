基隆老大公廟3日傍晚才舉行「關龕門」儀式，象徵農曆七月正式畫下句點。鷄籠城隍文化祭也隨之登場，今年正值基隆護國城隍安座大典207周年，護國城隍廟除將延續傳統進行日巡及夜巡遶境，也與台北市4大城隍廟於農曆八月中旬共同遶境日巡。

每年農曆八月關鬼門後，基隆護國城隍就會在八月中旬率領天兵天將在陽間遶境嚴格掃蕩「逾假未歸」的好兄弟。基隆護國城隍廟也在農曆八月舉辦為期一個月的雞籠城隍文化祭。

今年的城隍文化祭將在9月7日舉辦舞動青春藝文活動打頭陣，邀請基隆各大社區團體快閃熱舞。農曆八月十四，也就是國曆的9月16日，護國城隍將舉行夜巡驅鬼，自當天晚間6時出發遶境。農曆八月十六日，也就是國曆的9月18日，全國城隍廟聯誼總會各縣市城隍廟也將陪同基隆護國城隍，舉行日巡遶境祈福。

護國城隍廟表示，廟方也加碼準備8000個鹹光餅，在中秋節前後分享給民眾壓驚保平安。廟方透露，城隍夜巡每年中秋都吸引國內外隨香信徒及郵輪遊客參與。城隍廟今年開放在廟口夜市、獅球嶺華三街兩處，讓民眾鑽轎腳祈福。

廟方表示，今年是台北市建城140周年，包括台灣省城隍廟、台北府城隍廟、台北霞海城隍廟、松山霞海城隍廟等台北市四大城隍廟，首次齊聚基隆，將於9月18日陪同基隆護國城隍共同日巡遶境。另外，基隆護國城隍也將參加10月19日台北建城140周年的活動。