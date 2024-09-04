日本電影《老師的善意謊言》改編自累計銷量超過100萬冊、作家鳥飼茜的爭議同名漫畫，從性暴力切入探討性別議題，劇情震驚三觀，卡司由新生代實力派女星奈緒、豬狩蒼彌、風間俊介及三吉彩花共同演出，其中童星出身的風間俊介，從影26年來多半演出好好先生，這回在電影中大轉型化身惡劣的世紀渣男，離譜行為及厭女語錄連發。

風間俊介以傑尼斯公司的偶像出道，在1998年以童星之姿演出日劇《沉睡的森林》開始受到關注，後續參與《3年B組金八先生》成為其代表作，多年來演藝觸角除戲劇之外，也涉及舞台劇、配音等相當活躍，也是傑尼斯中少數沒有組成偶像團體，以戲劇演出為主的藝人，而他於去年底宣佈退出近年風波不斷的傑尼斯。

風間俊介在片中化身渣男，行徑讓人看了都恨得牙癢癢。（華映提供）

風間俊介以往的螢幕形象正面陽光，常演乖小孩及好好先生，在《老師的善意謊言》裡，難得耍壞扮演藐視女性且有著施虐癖的家暴男，不但玩弄白富美未婚妻的感情，更向其閨密伸出魔爪，渣男行為和厭女語錄連發，一場強暴仍是處女之身的女主角戲，得逞後竟還嫌棄對方血流太多，惡行惡狀令人恨得牙癢癢。

風間俊介在電影中展壞到骨子裡的逼真演技，讓同片演出的豬狩蒼彌對他的壞男人演技印象深刻，忍不住笑說：「風間前輩演得太投入，讓我真的一度懷疑他在現實生活中，可能就是渣男！雖然我們的對手戲不多，但是我直到現在看到他，還是會覺得有點害怕。」

奈緒也對風間俊介演出充滿鄙視感的眼神非常難忘，「為了培養演出的情緒，我們私底下幾乎不太交流，但是「早藤」的一個眼神就令人覺得好恐怖，讓我也能很快入戲。」讚賞他把精神病態一角詮釋得淋漓盡致。