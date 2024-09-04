出門找不到停車位怎麼辦？一名網友昨（3）日分享一段影片，片中一名女騎士因找不到機車停車位，竟一口氣搬動6台車，調整到全部卡在一起，藉此空出足夠的空間停車，讓原PO狂酸該名女騎士根本是「移車大王」，影片瞬間吸引超過萬人點讚，不少人支持被移車的車主提告，讓該名女騎士付出代價。

一名網友昨日在threads貼出影片，影片中的女騎士疑似找不到位置停，竟開始移動其他人的機車，把6台車全部卡在一起，完全不留任何縫隙，最後順利喬出一個超大空位，讓女騎士能順利停車。

該影片瞬間吸引萬人瀏覽、瘋傳，有疑似是受害車主的網友詢問「請問有更長的影片嗎？我是旁邊的受害者」，也有剛好停在這位「移車大王」左邊的騎士，直接在留言區貼出自己修車的照片，崩潰喊「哭了，現在才看到我的車」。

其他人看完也全都怒罵「推錄影，我會提供給其他車主當作求償證據」、「不知道是不是同一人，但我在那附近上班的時候也常常看到一個很像的人在亂移車，完全不給空隙讓別人牽車，超討厭」、「左邊一整排全部擠在一起欸，我會氣瘋」、「移1、2台車就很誇張了，這個移6台是怎樣」、「移車不要太誇張，大家應該都會體諒，但這個真的太過分，支持提告」。