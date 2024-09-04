一名女網友近日逛服飾店發現，每家店都在賣罩衫，且款式變化多，很想嘗試，但看到一堆路人、同事都在穿罩衫，又讓她不想跟風，內心十分猶豫，貼文PO出後，許多妹子分享穿罩衫的好處，「罩衫很棒，可以穿小可愛讓腋下通風，又不會露出肥肥手臂」、「舒適又涼」。

一名女網友日前在Dcard發文，最近逛街發現每一間店都在賣罩衫，不管是短版、長版，還是有洞洞或透膚罩衫等，到處都是，直呼「一堆路人也不管裡面穿什麼，外面都要再配一件罩衫以示時髦」。她表示，雖然罩衫確實好看，可是越多人穿，她越買不下去，但又看到同事都在穿罩衫，自己只穿T恤，就猶豫要不要買。

貼文曝光後，許多妹子分享會穿罩衫的原因，「舒適又涼」、「對手臂粗、肩膀厚的我來說，罩衫就是上天給我關門後裝的冷氣，可以安心穿小可愛在裡面，台南幾乎每天33度以上，熱到哭」、「罩衫很棒，可以穿小可愛讓腋下通風，又不會露出肥肥手臂」。

還有人表示，「也不是真的想穿，只是想遮副乳跟手臂」、「不但能防曬，還能遮住手上曾經開刀傷疤，只要不怕熱，自己又喜歡，穿得舒服最重要」、「手臂超粗又想穿細肩帶，這時候罩衫是神救援」；但也有網友認為「我一直覺得這樣穿很醜」、「覺得很多罩衫都有一種廉價感」。