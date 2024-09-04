揚秦截至2日「麥味登」全台門市875家、「炸雞大獅」海內外共115家（台灣91家、海外24家），分較去年底淨增38家及7家，「REAL真．烘焙坊」維持5家，火鍋新品牌「涮金鍋」2家。

揚秦2024年第二季合併營收6.15億元，季增8.56％、年增15.15％，稅後淨利0.44億元，季增26.13％、年增達31.2％，每股盈餘1.47元，全數改寫新高。上半年合併營收11.82億元、年增15.81％，稅後淨利0.79億元、年增26.15％，均創同期新高，每股盈餘2.63元。

揚秦總經理林麗玲表示，受惠內需餐飲消費暢旺、外食動能強勁及展店效益助攻，帶動第二季及上半年營運同步創高。展望後市，隨著下半年進入營運旺季，配合各品牌加速展店，在多品牌加盟系統驅動下，將帶動揚秦營運持續成長。

林麗玲表示，「麥味登」透過新店觀、健康取向的餐點設計、加強數位應用來持續強化營運表現，目標年底全台展店至900家。「炸雞大獅」海內外展店並進，目標年底總店數達130家，仍以台灣為展店主力地區，海外則以印尼展店步調較快。

林麗玲指出，「炸雞大獅」海外聚焦加強印尼及馬來西亞區域展店進度，上半年新簽訂加盟代理授權的新加坡及印尼萬隆區，均將於10月開設首家門市，馬來西亞砂拉越地區的第4家店也正在籌備中。美國市場則仍在展店籌備期，目前暫訂2025年開出首家門市。

而火鍋品牌「涮金鍋」採取先發展直營、再拓展加盟策略，先聚焦桃園展店、再逐步拓展至雙北及新竹，以住商混合商圈、逾60坪的中大型店面為首要標的，位於楊梅主幹道旁、占地140坪的第3家門市將於20日開幕，全年目標增至6家門市。

以直營為主的「REAL真．烘焙坊」持續轉型為歐式烘焙料理咖啡館，第四季將新展1家，鎖定醫院、廠區內部等封閉商圈展店。因應多品牌發展、門市持續增加，揚秦於龍潭成立占地逾1000坪的北區第二物流倉庫，以擴增商品儲運與配送效率，預計於今年底前啟用。

林麗玲表示，揚秦旗下各品牌合計展店數將不低於去年，其中「麥味登」將持續朝向2025年全台達千店規模目標邁進。隨著展店帶動規模效益顯現，看好成長動能逐季增溫、帶動單季營運逐季成長，全年營收維持雙位數成長目標不變，且動能不遜於去年。