依「運動產業發展條例」第26條之2規定，營利事業可透過教育部所設置專戶，對特定對象捐贈，以享有最高按捐贈金額150％列為當年度費用的租稅優惠，但值得注意的是，捐贈對象及捐贈人間是否為關係人，企業的捐贈限額及享有租稅優惠也會有所不同，相關規範如附表。

依財政部111年10月6日台財稅字第11104634360號公告，因捐贈金額加成減除部分，自110年12月24日起應計入營利事業之基本所得額。

舉例說明，甲公司透過專戶捐贈600萬元給教育部認可的職業運動球隊，則甲公司結算申報時可按捐贈金額150％加成後為900萬元，並自當年度營利事業所得額中減除，而其中加成減除金額300萬元（即900萬元－600萬元）須計入基本所得額；但若甲公司與受贈職業運動球隊間具有關係人身分，則其結算申報時只能按捐贈金額100％減除600萬元。

營利事業如欲享受上開租稅優惠，請記得在教育部公告後2個月內填具申請表向教育部申請捐贈，並保存好教育部所開立之收據，以便結算申報時提供與稅捐稽徵機關查核，維護自身權益。