最低工資審議出爐！2025年最低工資月薪將調整至2萬8590元、時薪190元，對此，勞方委員、全國產業總工會理事長戴國榮表示，「結果可接受」，審議會主要聚焦於CPI跟GDP，且CPI也是十足反應，至於雇主團體反映經濟情勢可能不會太好，最後在2023年的4.05％調幅與分享1／2 GDP的4.12％中折衷，由勞動部部長何佩珊裁示得到。

至於過去時薪調幅往往比起月薪稍高一些，但此次決議反而稍低，戴國榮說，用意包括因為先前時薪較月薪調整多，影響年輕人就業傾向，因此也有此用意。

戴國榮提及，此次審議會也提到政府應召開全國性缺工會議，邀請勞資政學研商如何解決台灣缺工的問題，包括少子女化、中高齡就業促進、二度就業婦女等。

勞方委員、全國工人總工會代表張家銘則說，過去討論時其實就是基於相互體諒，可能資方會看明年經濟情勢，而會中有人提及今年的GDP比去年的GDP來的好，因此就在去年的4.05％為基礎再往上調整一些，勞資雙方基本上都還可以接受此調幅。