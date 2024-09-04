中職會長蔡其昌日前偕同秘書長楊清瓏與聯盟同仁們，一起前往韓國拜會韓國職棒（KBO），楊清瓏表示，這次韓國行主要有3大目的，其中1項就是去了解韓職今年啟用的電子好球帶系統（ABS）使用狀況。至於何時中職也會引進，還要看一下韓國今年使用過後的數據回饋。

楊清瓏表示，因為先前KBO會長許龜淵有來台灣拜訪中職，因此這次韓國行也禮貌性的拜訪，其次雙方也有針對未來合作計畫進行溝通，「第3個目的則是去了解他們的電子好球帶系統營運情況。」

韓職在今年賽季首次引用電子好球帶系統，系統會把好壞球結果透過耳機傳達給主審，讓主審進行判決，但開始實行後也出現不少爭議。

楊清瓏表示，這次去韓國有去看他們如何操作電子好球帶系統，「系統在總部如何跟現場交流，技術、工程人員怎麼掌握，了解他們營運情況，韓職也很願意對於這些判決的精準度，提供數據、資料給我們。」

至於中職何時會引進這套系統？楊清瓏沒有給出明確時間點，僅表示目前是先了解階段，先看韓職今年使用後的評估回饋，「現在全世界就是美國跟韓國2套系統在使用，我們也都會注意他們的使用情況，把訊息跟國內工研院做交流。」