「亞洲影視內容峰會」(ContentAsia Summit)由亞洲影視產業最具影響力的ContentAsia主辦，今年首次在台灣舉行，顯見台灣影視實力有目共睹，遠傳也成為受邀演講及商務洽談的本土業者焦點。該本次活動為期兩天，期間舉辦超過20場演講與會議，講者包括Netflix、Warner Bros. Discovery、NBCUniversal等國際產業巨頭，以及日本角川、All3 Media、Banijay Asia / Endemol Shine India等頂尖影視公司參與，台灣講者包括文策院董事長蔡嘉駿以及大慕影藝、瀚草等重量級團隊，讓本次峰會成為台灣影視業者邁向國際，展現實力與擴大發展的重要契機。

蔡俊榮於峰會表示，遠傳將成立文創投資子公司，加強本土影視內容投資、助力產業升級與發展。該子公司將與台灣文策院、TVBS，以及韓國CJ ENM等國際夥伴合作，預計於今年底前成立投資基金，啟動台灣本土電影、電視及演唱會等影視娛樂專案投資。這是繼2022年米神國際成立後，遠傳再次以高規格出擊，展現扶植本土內容的決心。

根據PwC於2023年發布的「2023-2027台灣娛樂暨媒體業展望」報告，台灣OTT影音市場在2022年達18億美元，占台灣娛樂及媒體產業9.1%，成長迅速且前景看好。蔡俊榮表示，遠傳friDay影音用戶年成長率達10%，連續四年榮獲本土OTT付費訂閱第一名，關鍵來自於遠傳friDay影音的獨家強勢內容、國際合作優勢、與個人化AI技術應用等三大指標策略。

為進一步提升用戶體驗，遠傳friDay影音導入多項AI技術應用，生成式AI推薦片單功能，以互動了解用戶心情、偏好等質化因素，加上用戶觀影歷史等量化數據，透過演算與推薦，提升80%用戶看片率。同時，AI技術也用於阻擋平台中不良評論，提供用戶舒適安心的影音平台。