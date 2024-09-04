香港知名鬼片導演彭發執導靈異驚悚電影《宿》，4日在網銀國際影視大樓舉行開鏡儀式，電影集結金馬獎女配角方志友與《角頭》系列億萬票房男星施名帥、古斌、林道禹，和新生代演員黃聖球、許莉廷、邱以太、陳泰河等演員，共同打造全新類型的飯店恐怖電影。

以《見鬼》系列電影奠定華語鬼片大師地位的導演彭發，首次來台執導電影，他表示第1次來台灣工作與生活相當新奇，台灣的劇組團隊更是有「好萊塢等級」的精細作業制度，讓他印象非常深刻。

《宿》由香港「鬼王」導演彭發（右三）來台執導拍攝。（網銀國際影視提供）

曾在《本日公休》飾演兄妹的施名帥與方志友，再度於《宿》合體，同樣懼怕鬼片的兩人，將有前所未有的演出。方志友表示自己將演出外景主持人，在收到劇本後只敢在白天看，更在第1次看到特殊化妝後的自己立刻嚇哭，拍攝前還特別拜祖先與求神明保佑，現場若害怕則會呼喊施名帥幫忙降低恐懼的程度。

甫宣布結婚的施名帥近日憑藉《角頭─大橋頭》成為新一代億萬男星，會接下《宿》中飯店經理角色，除了劇本有別於以往鬼片，另一原因是可以跟彭發合作，所以很勇敢地接受挑戰，但拍攝時的護身符、回家後的薰鼠尾草跟聖木除障香都已經準備好。

而同樣來自《角頭》宇宙的林道禹則是飾演劇中最神秘的角色，小時候被《見鬼10》嚇到不敢打籃球的他坦言，要將兩種極端元素同時合理地融入角色是一個艱難的挑戰，期待能跟黃聖球創造精彩的對手戲。