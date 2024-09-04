馬文君說，台灣缺兵少將，新會期開議，將要求國防部長顧立雄提出對策。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

總統賴清德上任強調台海和平的重要，預告明年度國防總體預算持續增加，立委馬文君在臉書發文，據2025年度國防預算書，國軍志願役士官、兵員額大幅減少，「預算員額」僅剩16萬749人，較2024年又減少5486人，預算創新高，兵員破新低？還發生義務役缺裝備窘境，她將嚴格把關。

立委馬文君說，文宣可以造假，預算不能；說詞可以矯飾，缺兵就是缺兵，該怎麼辦？她不會苛責國防部長顧立雄，畢竟兵源不足，除了少子化的不可逆因素，還有國軍長期自欺欺人的陋習，也是原因之一，然而顧立雄既然擔任國防部長，新會期開議，應提出對策，台灣缺兵少將，怎麼保衛台灣？

馬文君認為，國軍兵員破新低，軍購預算卻創新高，有沒有足夠的軍士官帶兵、有沒有足夠的人手操作武器？會不會陷入買了不到貨，到貨了又沒人操作的窘境？前陣子第一批義務役男結訓分發部隊，卻傳出裝備短缺、幹部不足問題；強調她將嚴格把關。