房貸限貸令受到市場關注，金管會出招了。據了解，金管會今天（4日）上午召集各家銀行開會，會中最大共識，就是將由銀行公會統一建立起資訊分享平台，讓所有民眾可以藉由平台，查看各家銀行是否還有可以貸款的房貸額度。

金管會今天上午召集各家國銀開會，由銀行局局長莊琇媛親自主持，聽取各家國銀的意見。銀行局在會中也再次呼籲各家銀行，將貸款資源放在無自用住宅的首購族身上，優先支持年輕的首購族，並希望各家銀行可以妥適處理房貸的申訴。

由於近期會出現「房貸令」的狀況，主要是貸款戶買房了，想貸款卻跑好幾家銀行都吃閉門羹、求助無門。據了解，今天上午會中銀行局與各家銀行達成共識，將由銀行公會建立起資訊分享平台，讓民眾可以藉由平台，就能了解哪些銀行還有房貸額度可以申請。

另有銀行在會中建議，將危老都更後轉為分戶房貸的房貸，可排除銀行法72-2條，以釋出更多額度。金管會官員則表示，今天僅是聽取各家銀行意見，並未做出上述決議。

金管會近期收到不少房貸的申訴，銀行局昨天已強調，銀行吸收社會大眾資金、受到高度信賴，在信用配置上，本來就應回歸到實際需求，在健全房地產市場綱領政策下，金管會歷來都是持一樣態度，銀行要做好KYC，對於無自用住宅的民眾有購屋實際需求，銀行必須予以支持，特別是銀行要了解資金流向，是否有不當助漲房市異常波動，是金管會關注的重點。