8月初全球金融市場大屠殺，起因歸咎於日本央行在7月底的強烈升息舉動。未料，1個月後歷史彷彿重演，股市再次急劇暴跌。專家分析，此次股市重挫的因素，包括 Nvidia（輝達）鬼故事、美國經濟疲軟以及日本央行可能再度升息，與8月初的股災如出一轍。

日本政府為了救弱勢日圓，7月底意外升息15個基本點（0.15％），政策利率上調至0.15％～0.25％。在日央公布利率決策後，8月5日，美元兌日圓一度最高升至141價位。

外媒報導，日本央行總裁植田和男近日重申，倘若日本經濟與物價表現符合央行預期，將持續調升利率，此番言論激勵日圓進一步升值。截至9月4日15:40，美元兌日圓走升，報144.95。

Pimco Japan 投資組合經理 Tadashi Kakuchi 指出，儘管於8月遭遇地緣政治動盪與金融市場波動，日本央行對於貨幣政策正常化的立場並未動搖，預計「日央最快將在明年1月再次調升利率」。

T. Rowe Price 固定收益部門主管 Arif Husain表示，8月5日發生「黑色星期一」風暴，主要是日本央行釋放出的鷹派訊息，加上市場對於美國經濟成長放緩的疑慮，引發日圓套利交易平倉，進而推升日圓匯率。

然而，投資人可能會忽略全球股市、匯市和債市暴跌的更深層因素，也就是隨著日本利率持續攀升，日本大量投資海外的資金可能回流本土。

Husain警告，「日本央行收緊貨幣政策及其對全球資本流動的影響，並非單純的事件，將在未來幾年產生巨大衝擊。」

9月才剛開始，全球市場再度殺聲隆隆。財經作家狄驤在臉書撰文提到，股市崩跌歷史正在重演，除了Nvidia鬼故事、美經濟疲弱之外，日本央行可能進行進一步升息的潛在威脅也令人擔憂。

狄驤指出，美國製造業PMI指數由46.8升至47.2，雖然有好轉跡象，但仍低於市場預期，再次引發了對經濟衰退的疑慮。此外，Nvidia股價下跌10%的另一個原因，可能是該公司即將面臨反壟斷調查。

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