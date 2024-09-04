高雄一名鄭姓女子因買賣泰國佛牌認識陳姓、林姓女子，得知陳女會「養小鬼」、「開能力」，她也決定跟著兩人「開能力」，沒想到竟被逼得不能吃東西，也不能睡覺，鄭女被折磨到中途放棄，但又被警告會有「業力反撲」，不僅匯了約2萬元，還簽下500萬元本票，鄭女事後向父母求援，報警提告，高雄地檢署偵辦後，依詐欺取財罪起訴陳、林2人。

檢方指出，26歲陳姓女子、22歲林姓女子共同經營泰國佛牌等宗教相關生意，因買賣認識另1名鄭姓女子，由於陳女自稱有「養小鬼」、「開能力」等能力，鄭女篤信陳女有靈異體質，能使得消災解厄，2022年4月4日，鄭女找上她們，起初都還很正常，未料過幾天，就開始禁止她進食和睡覺。

鄭女身體不堪負荷決定放棄，她們又稱：「在幫你開能力過程中會讓我們債主找上來，要給我們金錢補償能離去，否則貿然離去將有業力反撲」，鄭女也信以為真，陸續匯款加給現金共2萬左右給2人，甚至還被要求簽下一張500萬元本票。

事後鄭女在父母陪同下報案，檢警偵辦時，陳、林兩女否認涉案，陳女辯稱雙方是貨款金錢糾紛，更沒有逼簽本票，但檢方根據相關事證，偵結後依詐欺罪起訴2人。