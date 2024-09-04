近日大陸宣佈恢復從台灣進口文旦柚，結束了兩年的限制；民進黨中國事務部今表示，中國再次對台灣特定農產品「先禁後放」，將經貿當成統戰工具和政治武器，不但破壞以規則為基礎的國際貿易，更不利兩岸農漁產品貿易的健康發展。

民進黨中國事務部指出，中國海關總署2日宣布，恢復台灣「文旦柚」輸中，但也提到「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」，國台辦又提到「兩岸一家親」、「反對台獨」等政治詞語，充滿濃厚的政治意味，好像這些特定的「文旦柚」都很會「反台獨」的樣子。

中國事務部說，國台辦新聞稿提到開放原因還點名「國民黨中央政策會執行長傅崐萁以及台灣花蓮縣等」，明擺就是有特定政治目的。翻開過去台灣農漁產品輸中紀錄，不只常「口惠實不至」，未依約購買我國產品，更多次片面中斷我國產品輸中，藉此打壓台灣、介入台灣選舉。

中國事務部表示，看來恢復台灣文旦柚輸中，與之前宣布恢復台灣鳳梨、石斑魚輸入的政治操作作法完全如出一轍，中國就是把經貿當成統戰工具和政治武器，用來宣傳「兩岸一家親」、「反對台獨」，並作為施惠替特定政治人物搭建舞台。中國凡事政治掛帥的做法，使接受其「政治主張」成為「讓利」的前提。

中國事務部強調，中共多次稱只要支持「九二共識」，所有事情都可以談，卻完全不顧檢疫是專業問題，赤裸裸地顯示出其「以商逼政」的企圖，藉著打壓、開放台灣農漁產業輸中，逼迫台灣政府接受其政治主張。譴責中國屢次「政治凌駕經濟」的不當作為，想藉由中斷、放行台灣商品輸中，逼迫台灣接受其政治主張。

中國事務部也呼籲中國，勿將經貿措施當作對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具，不要「先喊停、再給利」，此種作法不但對兩岸農漁產業長遠發展毫無幫助，更會破壞兩岸的良性互動。