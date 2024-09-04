輝達創辦人黃仁勳為舊金山巨人開球。（圖／美聯社）

周二美國晶片股重挫，輝達單日暴殺9.53%，市值蒸發2790億美元（約新台幣8.9兆）創下美國上市公司單日最重損失，創辦人黃仁勳身價暴跌100億美元（約新台幣3217億）同樣慘烈。即使如此，黃仁勳周二晚上仍依照計畫為舊金山巨人開球，從容模樣未受任何影響，順利完成開球儀式，獲得熱烈掌聲。

黃仁勳受邀出席巨人台灣之夜，與前兩次開球相同，黃仁勳穿上93號球衣象徵輝達創立的1993年，黃仁勳練球前也到台灣日球迷區幫大家簽名合影，隨後轉往場上進行簡單練習，在夫人Lori Huang見證下開出精采好球。

輝達近日面臨股價下殺以及美國司法部升級反壟斷調查的利空衝擊，外媒披露，司法部已經向輝達發出傳票，打算加強檢視輝達是否在圖形處理器（GPU）市場出現壟斷行為，下一步可能就是正式提起訴訟。

對此，輝達強調，憑實力取勝，客戶可以選擇最適合自己的解決方案。美國官方加強反壟斷調查的力道，使得盤後股價下跌超過2%，關注周三跌勢是否擴大，黃仁勳身價雖大跌100億美元，但今年以來還是成長510億美元。

輝達上周公布的財測不如市場高標，營收成長不如先前強勁，面臨市場質疑估值過高與AI產業的未來並非一片光明，近三個交易日下跌約14%，走勢相當疲弱。

輝達執行長黃仁勳為舊金山巨人開球。（圖／美聯社）