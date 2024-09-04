公立網球場目前已完成4面球場。（李京昇攝）

台中市豐原區「文高一」用地，前身是豐原第五公墓，在遷葬後閒置10餘年，多位市議員爭取活化，台中市政府2023年斥資2200多萬元，興建豐原區首座公立網球場，地方關心進度期程。市府運動局4日指出，目前已完成4面球場，今年底前將展開第2期工程施作練習牆、照明設施等，明年上旬將竣工開放。

市議員陳本添表示，「文高一」用地在遷葬後，禁葬閒置10餘年，地方在前市府林佳龍時期，爭取整地活化，未料卻接連發生得標廠商盜挖砂石，留下2層樓高坑洞，使得土地又荒廢多年。

他說，直到市長盧秀燕上任後，他偕同立委江啟臣向盧爭取重新整地，足足花費3年時間，動用932輛卡車載運土方，才終於填補被盜挖的大洞，也因豐原區長久以來，沒有公立網球場，他則極力向市府爭取設置網球場。

市府運動局去年2月推動「文高一」用地活化，斥資1800萬元建置豐原公立網球場，陳本添近日第7次到場會同運動局、地方居民、當地網球社團等單位前往會勘。

陳本添說，在廣納球友意見之後，期盼再精進網球場相關設備，他也向市府建議讓這座網球場設施能夠一次到位，並盡速完工提供民眾有個完善的運動空間。市議員邱愛珊表示，「文高一」用地目前都租用給鄰近寺廟作醮，其腹地廣闊，除設置網球場外，希望能多元運用打造更完善的運動環境。

豐原區網球俱樂部總幹事陳正山表示，豐原區民長年以來想打網球，只能租借私人場地，租用經費對一般學生或學校社團負擔較高，學生想學網球都只能前往大雅、潭子地區，有些網球人才甚至出走到外縣市，因此有1座公立網球場是眾所期待。

市府運動局副局長游志祥指出，豐原區公有網球場分2階段建置，第1期1800萬元打造4面網球場、20席的停車場、公共廁所，目前都已完工；第2期則採納地方建議，將以4、500萬元，在今年底前進場施工，建置電力系統、照明設施和1面擊球練習牆，預計明年完工啟用。