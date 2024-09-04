受到美股暴跌拖累，台股今（4）日早盤一度崩1170點，終場暴跌999.46點，收在21092.75點，創收盤史上第三大跌點。外資賣超也破紀錄，賣超金額高達1007.51億元，創下史上最大賣超量。

外資今日賣超1007.51億元，投信買超116.41億元，自營商賣超339.74 億元，三大法人合計賣超1230.84億元。尤其外資創下史上最高賣超量，超過8月2日創造的966.59億元紀錄。

台股今日開盤即下跌超過500點，不到五分鐘跌勢擴大至千點，尾盤賣壓仍重跌近千點，權值股成壓盤重心，台積電下殺51元約5.43%，收在889元，聯發科重挫85元6.97%，收在1135元，鴻海跌5.5元2.97%，收在179.5元，各大族群幾乎全倒，超過千檔收黑。

周二美股收盤方面，道瓊指數跌626.15點或1.51%，報40,936.93點。標普500指數跌119.47點或2.12%，報5,528.93點。那斯達克指數跌577.33點或3.26%，報17,136.30點。費城半導體指數跌399.82點或7.75%，報4,759.00點。恐慌指數（VIX指數）飆升33.25%，創下8月初以來最大單日升幅。