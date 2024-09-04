温貞菱、李霈瑜(大霈)、張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩4日出席《妳是我的姐妹》新戲首映會，温貞菱與張軒睿被問起好友許光漢日前低調去當兵一事，温貞菱表示事前沒有聽到這個消息，但如果如果有約要懇親會，她可以參加，大霈聽了接話：「我也要去！」林美秀則笑說：「以我們這年代，是要帶（美女）相片去！」

身為許光漢麻吉的張軒睿也說，沒特別辦歡送會，「他本來就是低調的人！」事後又被記者追問，他一臉為難地說：「不要問我啦！」隨即快閃。

《妳是我的姐妹》首映會主演齊聚。（羅永銘攝）

已經一段沒拍戲的林美秀，之前因壓力過大加上長期操勞被診斷出罹患後天血友病，還曾跟小14歲老公交代後事安排，被問健康問題她很低調，僅表示「身體好很多才能來，之前瘦7公斤」，笑說演大霈、温貞菱的媽媽很輕鬆，跟多次合作的陳竹昇則已像是「七世夫妻」，配對演出次數兩人都數不清。陳竹昇笑說：「我們是七世夫妻默契不用再磨合，都邁向生生世世了，不管電視劇或劇場，我們都清楚對方的講話節奏，嘴巴一開口『啊』，就知道要講什麼！」