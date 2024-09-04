（16：49更新）中央氣象署發布大雨特報，颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（4）日下午至晚上嘉義、台南、台東及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象署也針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署5縣市大雨特報。（氣象署）

氣象署表示，今天颱風外圍環流影響，台灣東南部地區及恆春半島整天斷續下雨且時而雨勢偏大，宜花地區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖則為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨

溫度方面，天氣晴朗及颱風外圍環流沉降影響，台南以北、宜花普遍炎熱，高溫可達33至35度，新竹、桃園、大臺北地區局部可達37度以上，高屏、臺東及澎湖、金門、馬祖高溫亦有31至33度，戶外活動請注意防曬、多補充水分，預防中暑。