日本職棒歐力士猛牛昨（3日）舉辦「台灣農產日」主題，不僅向日本球迷推廣台灣文化與農產品，還特別邀請近年爆紅的台籍正妹店員娟娟（許薇娟）開球，結果影片曝光後，讓不少對她的真實身分感到驚訝，還形容有柯佳嬿的感覺。

3日，日職歐力士猛牛主場迎戰西武獅，賽前特地邀請曾在日職效力的台灣球星許銘傑（現為樂天桃猿投手）女兒許薇娟開球。只見娟娟穿上中華料理店「東東」的可愛圍裙制服現身投手丘，一一向球迷們鞠躬致意。

而在主持人的介紹下，娟娟還俏皮地跳來跳去，展示她的制服盡情宣傳，最終在她的微笑下投出好球，獲得全場掌聲。影片曝光後瞬間造成網友們熱議，「還以為是柯佳嬿的妹妹」、「家教很好的女孩」、「站投手丘投耶。很猛」、「是真的漂亮」、「貓仔教練家的教養真好。」

許銘傑（左圖右）十分支持女兒娟娟，與好友池田穂乃花（右圖左）在日本工作。（圖／IG@jenjen_wa_taiwanjin）

事實上，許薇娟從小就在日本長大，並接受當地文化教育，曾跟著父親短暫回到台灣打生活，大學後又再度回到日本唸書，目前專攻外文學系，希望從事與語言相關的工作，一邊打工一邊唸書實現夢想，對於女兒的決定，父親全力支持。

值得一提的是，許薇娟在東京千葉縣一間中華料理店「東東」，與兒時玩伴池田穂乃花一起服務，為了繼承對方爺爺意志，兩人從零到有慢慢撐起店面，成功在近幾年爆紅，不僅找回老顧客，還吸引眾多球迷，甚至是台灣的粉絲特地前來品嚐，再加上兩人的高顏值，廣受各大節目邀約。

但很可惜的是，池田穂乃花卻在今年8月宣布離開，理由是受不了控制慾的媽媽24小時全天候監視，母女倆吵架後就被趕出家門，就連所有行李衣物都被丟掉，而在經紀公司的幫助下才獲救，目前正在演藝圈發展中，該事件也意外引發日本網友討論關注。