很多人都喜歡吃柑橘類的水果，但醫師提醒，食用後務必喝白開水或漱口，否則過酸的環境，很容易對牙齒珐瑯質造成傷害。此外，像是水果乾、汽水、酒精、澱粉類食品及咖啡，也都屬於易蛀牙的食品，值得特別注意。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在個人粉專發文表示，柑橘類水果如葡萄柚、柳丁等，由於酸度爆表，很容易傷害牙齒珐瑯質，因此吃完之後，首要做的事就是含一口白開水，在口中漱一下吞下去，或者直接去漱口，趕緊將口腔酸度減輕，從而減少對珐瑯質的破壞。

除此，劉博仁還提到，其它像是汽水、含糖飲料、糖果、麵包蛋糕、咖啡等，也要用一樣的方式來保護牙齒，畢竟牙齒健康攸關全身健康及生活品質，千萬不可輕忽。

另外，牙醫師劉馥萱先前也在粉專列出以下6款易蛀牙食品。雖然這些食物並不是完全不能吃，但吃完後建議立即漱口或刷牙，以降低蛀牙風險：

1、水果乾：通常會黏牙，又因製作過程中加入大量糖分，從而成為蛀牙幫兇。

2、汽水：屬於酸性食物，若常吃等於牙齒一直浸泡在酸性物質中，建議一次喝完且馬上漱口。

3、酒精：會影響唾液分泌，因此容易造成蛀牙。

4、酸性食物：如番茄、柑橘類等酸性水果，除了有酸性，也有不少糖分，大量食用容易造成蛀牙。

5、澱粉類食品：如洋芋片等高澱粉零食，容易卡在牙縫，進而成為細菌溫床。

6、咖啡：為酸性飲料，長期飲用容易傷害琺瑯質，也容易讓牙齒表面附著更多食物殘渣。

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