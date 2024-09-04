來台南追許光漢！台南市觀旅局推出《青春18x2_通往有你的旅程》追劇地圖。(台南市觀旅局提供／曹婷婷台南傳真))

由許光漢和清原果耶主演的《青春18x2通往有你的旅程》，上映首日空降全台票房冠軍，票房已突破7000萬，電影相中台南取景，包括全美戲院、首廟天壇、水仙宮市場、漁光島全入鏡，台南市政府也在今天推出《青春18x2通往有你的旅程》追劇地圖，預料將帶動一波觀光熱潮。

循著許光漢的足跡走入台南巷弄！許光漢日前當兵入伍，但人氣爆紅的他持續有影視作品曝光，其中由日本導演藤井道人編導，許光漢和清原果耶主演的《青春18x2通往有你的旅程》，魅力更延燒至全亞洲，火紅程度不下於好萊塢大片，台南也入選成為電影拍攝地之一，不只增加台南的國際能見度，也被看好將帶動台南觀光熱潮。

台南市政府指出，此次文化局提供劇組拍攝協助，全力展現市府對影視文化產業的推動與支持，尤其電影上映後，民眾均紛紛詢問是否會有相關文宣出版？市長黃偉哲聽到大家的心聲後，請觀光旅遊局與電影公司聯繫、收集相關資訊，終於在今天推出《青春18x2通往有你的旅程》追劇地圖，回應大家的心願。

觀旅局表示，《青春18x2通往有你的旅程》在中西、安平、仁德及永康區都有選址拍攝，男主角許光漢騎機車載女主角清原果耶在中西區的大街小巷穿梭，並在全美戲院看電影、首廟天壇天公廟參拜、水仙宮市場採買等，另也在漁光島海邊玩水、在四草大橋來回騎乘等。

除了上述台南人熟悉不過的景點外，還有更多的電影拍攝地點大公開，都收錄在《青春18x2通往有你的旅程》追劇地圖中，觀旅局表示，喜愛這部電影的民眾千萬記得收藏。

《青春18x2通往有你的旅程》追劇地圖，即日起於台南火車站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、安平旅遊服務中心、永華聯合服務中心、民治聯合服務中心、中西區公所、安平區公所、仁德區公所、永康區公所，提供民眾免費索取，民眾也可至「台南旅遊網」下載。