分析師表示，這些被拋售的亞股大部分都屬於高科技類股，因為人工智慧AI話題已延燒一陣子，不少亞股的股價已經變得高不可攀。聯準會在9月有機會升息，股價相對落後的族群，很可能就是外資下波鎖定的目標。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）認為，外資的資金從台灣以及韓國股市外流，主要是因為要重新配置半導體以及人工智慧AI的投資組合。美國大型科技公司的獲利能力，以及大筆資本支出的持續性，遭到全球市場質疑。

不過，印度股市卻淨流入8.73億美元，主要是購買初級市場（primary market）的新股。同時，外資在次級市場（secondary market）脫，手6.62億美元的股票。

匯豐銀行指出，其實外資一直在減少對印度的投資，因為印度股市太貴。根據LSEG統計資料，印度股市12個月的本益比高達24.06倍左右，是全球主要股市中最高的。

外資已經連續7個月從越南股市撤資，8月賣超約1.51億美元。另外，外資也拋售1.75億美元的泰國股票。相較之下，上個月印尼與菲律賓股市較受外資青睞，分別吸引18.5億美元，以及1.44億美元的資金流入。