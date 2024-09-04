臺企銀2024年上半年合併淨收益169.98億元、年增6.84％，提存前稅前淨利90.93億元、年增10.04％，稅前淨利78.78億元、年增5.97％，稅後淨利62.44億元、年增0.67％，均創同期新高，每股盈餘0.76元。

觀察臺企銀上半年主要獲利概況，利息淨收益92.46億元、年減4.14％，仍為同期第三高。手續費淨收益37.77億元、年增達65.45％，創同期新高。投資淨收益36.02億元、年減4.04％，仍創同期次高。

臺企銀發言人陳紹晃表示，上半年獲利成長主動能為手續費淨收益，主因受惠投資市場熱絡，帶動財富管理手續費淨收益20.77億元、年增35.66％，且非經常性聯貸手續費收入挹注約5.62億元，帶動放款手續費收入14.9億元、年增達1.82倍。

而臺企銀上半年放款平均餘額15.1兆元、年增7.53％，其中中小企業放款穩定成長，個金房貸業務承作量亦有提升。存款平均餘額19.42兆元、年增6.18％。利息淨收益下滑，主因存款成長主要來自定存，使利息費用成長率於利息收入成長率所致。

臺企銀截至第二季存放利差1.17％、淨利差（NIM）0.84％，較首季1.15％、0.82％提升。資產品質方面，截至第二季逾放比維持0.18％歷年低檔，備呆覆蓋率為718.61％，優於去年同期700.86％，維持穩健水準。

展望後市，陳紹晃表示，臺企銀經營持續聚焦6大面向，包括厚植人力資本、實踐人才永續理念，推動數位金融、優化系統支援，強化風險控管、確保經營韌性，提升雙翅膀獲利、發展多元收益，內控與法遵並進、厚實經營基礎，及落實ESG治理、實踐永續共榮。

臺企銀截至第二季辦理「六大核心戰略產業貸款」授信餘額達4875.52億元，其中綠電及再生能源授信1811.89億元、年增18.39％。陳紹晃表示，臺企銀除持續鞏固核心企金放款業務成長，也著重個金及財富管理業務推展，以均衡獲利結構、延續上半年成長動能。