新竹市代理市長邱臣遠（右五）率市府團隊參訪韓國電子通信研究院（ETRI）。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市代理市長邱臣遠自9月2日起率市府團隊赴韓國展開市政考察，行程包括前往韓國科技中心大田市，參訪電子通信研究院（ETRI），邱臣遠說，大田市被譽為韓國的矽谷，擁有眾多研究學校及機構，盼透過參訪汲取國際科技經驗，推動竹市在創新與智慧科技領域的發展。

邱臣遠表示，ETRI是韓國ICT研發領域的頂尖智庫，專注於資訊、通訊、電子、廣播和融合技術領域等工業核心技術的研究與開發，對國家經濟與社會發展做出貢獻，與新竹的工研院（ITRI）有著相似的重要地位，都是國內關鍵的研究機構。

他指出，新竹工研院在政府支持下成立，作為國內首個產業科技研發機構，致力於積體電路及其他新興產業的發展，包括半導體、資通訊、材料與化工、機械、生醫、綠能等領域，對科技人才的培育及產業升級轉型發揮了重要作用。他感謝ETRI的熱情接待，並邀請ETRI有機會來台灣參訪交流，期待未來能有更多合作機會。

韓國電子通信研究院院長陳方昇表示，在當前全球化環境迅速變化的背景下，了解國際形勢和培養應對能力是至關重要的，作為國內最大的科學技術和資訊通信技術政府出資研究機構，ETRI肩負著推動未來智慧通信技術的發展，及促進ICT產業增長和國家革新的重任。

他指出，ETRI與竹市有很多相似之處，ETRI與眾多產業和學術機構有著廣泛的合作，而竹市府建置的新創動能辦公室也與產、學界保持緊密的合作，他希望以此次的拜會為契機，未來能夠親自回訪竹市進行更深入的交流，甚至探索結盟的可能性。

產發處長許智堡表示，ETRI此次特別安排訪團前往資訊與通訊技術體驗中心（ICT Exhibition Center），展示了16項ETRI的創新產品。中心內包括了AR體感互動系統和虛擬水族館等多種互動體驗，讓訪團成員實際感受最新科技如何推動產業技術的發展。

主要技術展示包括未來無需基地台的6G通信技術，該技術能在飛機上使用網路並應對戰爭或災害等緊急情況；膠囊內視鏡技術，可在吞下後持續拍攝並實時傳輸胃或大腸內部影像；以及無人車感測器技術，裝配了多種精密感測器，能夠自動感測周圍環境，確保車輛安全行駛。