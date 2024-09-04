台中警紀又出包。台中地檢署指揮廉政署中調組4日搜索台中市警局第六分局西屯、何安、協和派出所，共帶走6名員警訊問，據了解，此次搜索行動與警方接受委託，將違規逕行舉發的「白單」改為開成罰款較低的「紅單」有關，懷疑有對價關係，但警方對此不回應。

檢廉今天早上大規模搜索西屯、何安、協和派出所，分別帶走西屯派出所4名員警及何安、協和派出所各1名員警，又陸續自二分局、四分局、豐原等分局帶走各1名員警，且這幾名員警都曾在六分局任職過。