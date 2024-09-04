第59屆廣播金鐘獎將於10月12日在北流舉辦，主持人由梁正群、屠潔擔任，今（4日）舉辦入圍派對公布入圍名單。本屆新增Podcast獎項鼓勵，多元創作內容及管道，以《唐揚雞酒屋》入圍「生活風格節目獎」的唐綺陽開心表示：「好高興喔，大家要瘋了！謝謝大家！」同樣以《博音》入圍同獎項的，還有單口喜劇演員曾博恩。

黃豪平以《我的世代我做主》入圍教育文化節目主持人獎，又以Podcast《不正常愛情研究中心》入圍節目獎，評審團一致認為黃豪平在聲音穩定性、節目氣氛掌握及節奏感都不錯，因此給予肯定。得知入喜訊圍的黃豪平直呼：「不敢相信有這一天」，並謝謝2檔節目的搭檔、來賓和工作人員們。

歷年多次入圍與得獎的邵大倫與袁永興再次出現名單中，典禮主持人屠潔則入圍4項，巧合的是，她的老公伊森（何宜憲）擔任揭獎人，他揭獎後不忘開玩笑說「可以交差了。」

今年度廣播金鐘獎計有434家業者、1347件作品參賽，資深廣播人王裕仁（土豆仁）擔任主任委員，帶領評審委員會歷經2個多月的專業討論，最終選出143件入圍作品，最佳贏家為國立教育廣播電臺，共有18個獎項入圍。

本屆特別獎項評審委員由人人廣播股份有限公司總經理倪蓓蓓擔任主委，公布張茂隆先生（藝名：張民）榮獲今年度特別貢獻獎。年過80歲的張茂隆從業超過50年，多年來在警廣、中廣、教育電臺及各地民營電台製作客語節目，讓客家的聲音透過各地廣播頻道放送，以客家風情、客家文史介紹等內容，讓聽眾深入瞭解客家文化。

1997年開放廣播頻道設立，廣播電臺如雨後春筍般林立，張茂隆投身民間客家電臺，以無償或是贊助價，開車在全臺各地電臺製作節目，年復一年堅持至今，不曾中斷。

張茂隆提攜年輕客家廣播人，指導後輩客語正音，更錄製「古典客家有聲書」，傳遞客語豐富的內涵。講客電臺成立後，張茂隆讓出舞台，給予同仁支持，並勉勵後進發揮創意精進內容，做出高品質的節目回饋鄉親。張茂隆持續耕耘客家文化領域，對客家文化的熱忱及廣播節目製作的嚴謹，在廣播界獨樹一格，實為廣播界的楷模。

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，同步於三立都會台、三立綜合台（MOD）直播；海外觀眾除可透過三立國際台即時收看外，亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。