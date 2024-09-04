根據倫敦證券交易所集團（LSEG）提供的數據，外資在連續買超亞股兩個月後，於8月轉站賣方，在南韓、印度、台灣、印尼、越南、泰國和菲律賓股市的賣超金額總計達38億美元。

IG市場策略師Yeap Jun Rong表示，本月（8月）表現優異的科技股反而落後其他類股。因為投資人意識到科技股估值可能太高，並預期聯準會可能即將降息，因此出現一些湧向落後股的輪動。

以個別市場來看，做為全球AI晶片製造中心的台灣，其股市在8月外流42億美元。同一期間，晶片大廠三星和SK海力士所在的南韓股市資金外流21億美元。

法國巴黎銀行亞太區股票和衍生性商品策略部門主管Jason Lui表示，台股和韓股8月外資大逃亡，可能與投資人重新評估半導體和AI行情有關。全球投資人開始質疑美國科技巨頭砸下龐大資本支出能否獲利，以及這樣的支出力道還能持續多久？

印度股市8月淨流入8.73億美元，但這主要來自於在初級市場（Primary Market）買進新發行的股票。事實上，外資賣出印度證交所掛牌股票達6.62億美元。

匯豐銀行亞太區股票策略部門主管Herald van der Linde表示，外資一直在減持印度部位，因為他們覺得印度股票太貴。

根據LSEG數據，印度股市12個月本益比約為24.06倍，是全球主要市場中最高的。

此外，外資連續第7個月撤出越南股市，8月賣超約1.51億美元。外資8月賣超泰股1.75億美元。印尼股市展現吸金大法，8月外資淨流入金額達18.5億美元。菲律賓股市8月淨流入1.44億美元。