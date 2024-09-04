最低工資審議會拍板2025年最低工資月薪為2萬8590元、時薪為190元，依勞動部估算，約有257.18萬名勞工受惠，資方會多負擔257.18億元、政府多負擔14.79億元、勞方也要多負擔14.41億元，勞動部部長何佩珊表示，審議結果結束後第一時間就向賴清德總統及行政院院長卓榮泰報告「應該符合他們的期待」，後續仍等行政院核定後於2025年1月1日上路。

蔡政府執政以來連續調整8次最低工資（原為基本工資）至2024年為止月薪已達2萬7470元、時薪183元，賴政府上任後首次最低工資則再調整4.08％，月薪達2萬8590元、時薪190元。

何佩珊說，此次調整也是落實保障勞工的承諾，感謝勞工團體願意體諒小型及微型事業單位及資方團體的分享，她說明，歷經疫後通膨、主計總處也把2024年全年CPI預測調整至2.17％，會中有委員表達過去最低工資默契為CPI再合計1／2 GDP，甚至有勞方喊出應分享2／3 GDP、調幅達4.77％，資方團體則對經濟情勢表達未必樂觀，更強調小型及微型企業困難及產業傾斜發展等問題，但還有委員提及2024年GDP預測較2023年來的好，應不低於該年的4.05％調幅，經過折衝後才建議調幅為4.08％。

至於時薪調幅僅有3.8％、月薪達4.08％，是否代表時薪及月薪拖鉤？何佩珊說，基本上認為調幅還是要一致，只是為了取整數而在客觀上有此效果。

何佩珊提及，政府也將研議對小型及微型企業的升級輔導方案，但她強調「不是補貼」，最低工資可以帶動產業升級，但政府要拉一把協助產業升級才能對經濟發展幫助；勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，基本工資調整恐怕會排擠轉型或人力培訓成本，經濟部已有相關構想。

此外，會中多名委員提及缺工，並建議召開全國缺工會議，何佩珊說，缺工問題包括勞動力不足、少子女化等跨部會問題，會盡快向行政院報告。