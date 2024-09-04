第64屆全國科學展覽會近日於台南市熱烈展開，竹市今年共有6件作品參賽。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

第64屆全國科學展覽會近日於台南市熱烈展開，吸引來自全台超過400件作品及逾2000位師生齊聚，角逐全國獎項。新竹市共有2件作品獲獎，其中光武國中分別獲得國中生物組第2名及國中物理組佳作；明年第65屆全國科展將於竹市舉辦，期待全國師生齊聚，共同見證科學創新與熱情的精彩成果。

教育處長林立生表示，對竹市學生的科學成果表示高度肯定，鼓勵他們繼續保持對科學的熱情與探索精神，市府今年度挹注逾200萬元經費舉辦各項科學競賽，推廣科普教育及培養資訊能力，同時亦推動「生生用平板、班班有大屏、一師一載具」，期結合智慧科技，讓科學教育推動向下札根，落實「新竹好學」施政策略。

教育處指出，竹市今年共有6件作品參賽，在化學科方面，由關埔國小參賽的作品「決勝膠點－三秒膠安全措施及特殊應用之研究」。數學科則有實驗國小的參賽作品「貓鼠終極戰」，展現了創意和研究能力。

生活應用科參賽作品共有2件，分別是大湖國小的「學校導覽及訊息傳送員」及光武國中的「法網恢恢，疏而不漏－不同編織方法對網狀物恢復係數之影響」，2件作品各具特色，充分展示了生活應用的多元化。

在物理科部分，光武國中的「隔空取物－利用超音波懸浮控制物體的移動」探索了新穎的技術應用。生物科方面，光武國中以作品「莖聲尖叫－探討被子植物在受到傷害時的超聲波差異」參賽，顯示了對自然現象的深刻研究。其中，光武國中在生物科榮獲第2名，並在物理科獲得佳作，為竹市增添光彩。

教育處說明，生物科作品由光武國中羅云媗、曾怡璇、劉義凡組成，以作品《探討被子植物在受到傷害時產生的超聲波差異》榮獲全國第2名，在陳怡仁與蔡明曉兩位老師的指導下，研究團隊發現被子植物在受傷時會發出超過60分貝的超聲波，這些超聲波可能對周圍植物產生警示作用。

經歷了硬體測試困難和知識挑戰後，團隊最終成功解釋此現象背後的生物機制，肯定校方對科學探究的培養不遺餘力，訓練孩子對實驗實作的研究精神。

另，光武國中莊筑聿、陳薇文、黃俊智同學以作品「隔空取物－利用超音波懸浮控制物體的移動」獲全國佳作。他們利用3D列印技術設計的超音波懸浮裝置，並透過調整超音波電壓或相位，實現對懸浮物體的移動控制，展現了該技術的未來應用潛力。

教育處補充，為籌備第65屆全國科展，市府將召集全市所有學校及超過1000名工作夥伴投入，預計於明年7月14日至20日期間，除辦理科學展覽競賽外，也將規畫「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科學指導教師工作坊」及「科展之夜」等精采活動，讓全國各地優秀學子在科學舞台上展現才華，並感受到竹市的熱情與活力。