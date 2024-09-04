美股4大指數昨日重挫，其中道瓊工業指數暴跌626.15點，費城半導體指數重挫8%，曾準確預測美股走勢、被稱為「華爾街神算」的大多頭Fundstrat Global Advisors策略師湯姆李（Tom Lee）表示，未來8週內美股恐下跌7%至10%。

湯姆李接受《CNBC》電視採訪時說，投資人在接下來的8週內應保持謹慎，光是今年前8個月，就有7個月市場是上漲的，他認為應該居高思危

湯姆李進一步示警，在未來8週內，美股可能暴跌7%至10%，建議投資人做好應對劇烈動盪的準備，尤其本週五美國發布8月非農就業數據，將面臨降息預期，以及接下來的美國總統大選，這也將導致市場波動。

周二美股收盤方面，道瓊指數跌626.15點或1.51%，報40,936.93點。標普500指數跌119.47點或2.12%，報5,528.93點。那斯達克指數跌577.33點或3.26%，報17,136.30點。費城半導體指數跌399.82點或7.75%，報4,759.00點。恐慌指數（VIX指數）飆升33.25%，創下8月初以來最大單日升幅。