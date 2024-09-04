藝人賈永婕日前宣布接任台北101的董事長職位，昨（3日）也是她上任首日，吸引眾多媒體關注報導。不過賈永婕似乎太過開心，竟笑稱自己會負責美麗時尚，而專業則由總經理朱麗文負責，對話引發網友討論。

回顧昨日記者會現場，賈永婕強調自己是新生，首要任務就是要來拜碼頭，並表示會和續任總經理朱麗文一起打拚，並稱朱麗文是負責專業精準，而自己則是負責美麗時尚。

怎料，此話一出立刻掀起網友討論，就有threads網友截下新聞圖片笑說，「明明沒講錯，但怎麼好像哪裡怪怪的。」大家通通笑翻，「第一天就失言」、「我懷疑董事長在偷酸，但我沒證據」、「上任第一天就得罪人。」

賈永婕稱總經理朱麗文（右）負責專業，而自己負責美麗時尚，引發網友討論。（圖／IG@賈永婕）

但也有人嚴肅表示，賈永婕的言論非常失禮，「感覺是花瓶一枚！」、「有瘋狂失言跟出包的預感」、「這樣說話不好吧」、「第一次聽到有人把自己在企業的角色定位為花瓶」、「很失禮，我還以為她是89妹，沒想到是英國的大學畢業的高材生。」

雖然在網路上發生小插曲，但賈永婕信心十足，在記者會上不忘宣傳101周年慶活動，還希望能引進米其林星級餐廳，提高觀景台人流和各式各樣的活動，希望用真誠與熱情來推動101未來發展，更在IG上寫下：「期許自己勇於承擔、勇於開創！」