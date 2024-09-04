台中市商業會今天舉行理事長改選，今年競爭激烈、爭議不斷，由現任理事長謝豐享打敗副理事長楊澄源， 獲得連任。謝豐享當選連任後表示，台中市商業會應該發揮更大的功能，服務139個會員公會，並與市府更緊密合作，讓台中市商業活動更發展及繁榮。

台中市商業會會員有720多人，第30屆第一次會員代表大會、改選理監事及理事長今天在烏日區臻愛會館舉行，其中，理事長3年1任、得連選連任1次，今年選舉激烈，現任理事長謝豐享爭取連任、副理事長楊澄源出馬挑戰，選前傳出承諾輪任卻毀約等風波。

投票結果選出27名理事、9名監事，再由理事投票選出理事長，謝豐享順利連任。謝豐享表示，未來應該發揮更大的功能 服務139個會員公會，並希望跟市府更緊密合，讓台中市商業更加繁榮。

「這是一場不對等的選舉！」楊澄源競選團隊執行長陳銘琛表示，謝曾答應只做29屆理事長、30屆讓給楊，且雙方都簽名蓋章，但謝去年7月卻宣布競選連任；商會今年8月寄發會員代表證，很多人都沒收到，此外，台中市商業會只派1個選務人員給楊團隊，也涉未依法源送大會審核就增加選舉部隊，作風相當不公平。