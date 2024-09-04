竹苗區高級中等學校入學推動工作小組4日下午於十興國小召開閉門會議，討論近期新竹家長關心的國中會考比序三級分制度改革問題，新竹縣教育局會後發出聲明指出，竹竹苗因支持立場不同，114學年度國中教育會考積分採計制度將不予調整。

竹竹苗會考成績比序目前採三級分制度，新竹家長不滿現行制度鑑別度低，無法鼓勵孩子進步，訴求改為五級分制度。新竹縣政府日前也在主管會報中宣布傾向支持五級分7積點制度，並於4日下午的入推會第3次會議中表決。

竹縣教育局會後發聲明指出，有關竹苗區免試入學採計國中教育會考積分的各項修正方案，目前新竹縣提出五級分加7積點制、苗栗縣支持三級分加7積點制、新竹市支持七級分制，因此入推會共識114學年度國中教育會考積分採計制度將不予調整。

竹縣教育局指出，3縣市支持的立場不同，但目前3縣市已有共識，願意就現行制度進行改變與調整，為求慎重及研擬最適切的修正方案，無論制度如何調整，為保障目前國三學生升學權益，3縣市將於下周再次召開會議，尋求一個儘可能滿足各方學生需求、回應家長期望，又能符應公平正義的免試入學比序方案。

有關114學年度的各項入學進程與辦法，仍依3縣市聯席教審會審議通過並教育部備查之免試入學作業要點實施。