嘉義市北園國中4日午餐菜色有「葡國雞」，蕭文曲組長介紹這道菜的故事。（北園國中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市推展食育食安，27所國中小學校自辦午餐，長期由午餐祕書負責午餐品質，事多福利少，人員頻異動，市府修訂學校組織編制增編「食育組長」一職，將午餐祕書轉正，市長黃敏惠4日與北園國中學生共進午餐，宣布這項政策。

嘉市府教育處長郭添財說，全市27所國中小全數自設廚房自辦午餐，此次修訂「嘉義市國民中小學行政組織編制表」，增列「設有廚房自辦午餐供應本校（或他校）之學校，得於學務處增設1組，並置組長1名，負責學校午餐、廚房管理、飲食教育等相關業務」之規定，落實午餐管理的職責。

黃敏惠表示，嘉義市自2011年起首創各校自辦午餐廚房，營養師、廚媽及午餐秘書共同努力提供營養午餐，午餐秘書提升為「食育組長」後，更能整合食育教學，餐桌也是汲取營養知識的書桌。

黃敏惠表示，嘉義市重視食安，為了強化學校午餐管理，嘉義市特別自籌預算率先全國增設「食育組長」主責學校午餐、廚房管理、飲食教育，以利人員長留久用。

北園國中今年榮獲教育部國民及學前教育署「113年學校午餐科技創新計畫─午星獎學校午餐菜單」，獲得高鈣料理獎。

校長謝宜岑說，該校午餐祕書蕭文曲負責午餐業務4年，熱心推廣食育，常會向學生介紹菜色、特殊菜的故事、食材、營養，讓學生認識食物、促進食欲、會惜食，學生喜歡吃午餐，廚餘就少，因而獲獎受肯定，4日有「葡國雞」料理，料理做得好吃又有故事聽，學生就吃光光。