賈永婕堪稱藝人轉型天花板，3日以公股人事黑馬之姿接任台北101新董座。她於今（4日）PO放滿祝賀花盆的辦公室內部，被一名網友提醒「在半公務部門接受很多花不是好事」。對此，賈永婕高EQ回應。

該網友留言給賈永婕：「恭喜！在半公務部門，接受如此多花，並不是好事，記得賈小姐你是代表政府接任101董事長，加油！」賈永婕見狀，用充滿正能量的口吻回應：「謝謝提點，但這些真的都是我的好朋友好姐妹們的心意，用滿滿的愛包圍我。」截稿前，共有一百多人為賈董這則留言按讚。

賈永婕高EQ回應網友的指教。（圖／賈永婕臉書）

身為賈永婕好姊妹的女星郁方，見到那麼多祝賀花，哭笑不得地留言：「被『怕你不夠』嗆到。」賈永婕直球告白：「愛死你。」原來賈永婕發現有一藍花籃幽默地寫下「怕妳不夠」，把她逗得樂不可支。

賈永婕看到某花籃上面寫著「怕你不夠」，開心得合不攏嘴。（圖／賈永婕臉書）

郁方也留言祝賀賈永婕。（圖／賈永婕臉書）

賈永婕昨第一天到台北101上班，透過鏡頭紀錄首度踏進董事長辦公室，首先迎面而來的是如花海般的祝賀花盆，賈永婕一一念出贈禮者的名字或公司行號，星宇航空董事長張國煒、「國際巨星」小S和先生Mike、南山人壽總經理、遠雄集團、富邦金融控股董事長蔡明忠和賈永婕公公等人均在內，讓賈永婕感動地直呼：「太多了！」

賈永婕的辦公室放滿好友的祝賀花籃。（圖／賈永婕臉書）

賈永婕上任後召開媒體記者會，分享之後對營運的規劃，目前最想改善觀景台，認為可提高人流，也想舉辦各式的活動、引進米其林星級餐廳，熱愛運動的她也會參加台北101垂直馬拉松。賈永婕不忘宣傳101週年慶活動已開跑，笑說：「我的貴婦啦啦隊已經蓄勢待發」。